Спецоперация 01 марта 2024, 00:39 Российские солдаты 5 дней выживали в тылу ВСУ в Авдеевке Штурмовик с позывным Рокер пять дней выживал в тылу ВСУ в Авдеевке РИА «Новости»

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Военнослужащий из Екатеринбурга с позывным Рокер вместе со своим подразделением пять дней находился в тылу ВСУ во время штурма Авдеевки. Об этом он рассказал порталу Ura.ru.

По словам солдата, в суматохе сражения его боевая машина пехоты заехала вглубь территории ВСУ, после чего противник обстрелял БМП. Между штурмовой группой Рокера и российскими войсками оказалось два капитальных здания, в одном из которых укрылся снайпер.

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Российские бойцы смогли засесть в ближайшем доме, где также спряталась группа солдат из другой БМП. В укрытии бойцы делили между собой небольшой запас провизии. В сутки каждый из них ел треть шоколадного батончика и галету. Горячий чай раз пили один раз в день.

На четвертый день группа Рокера стала прорываться навстречу к основной части российских сил. После воссоединения бойцы заняли близлежащие дома и зачистили их от противника.

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