Спецоперация 15 апреля 2024, 10:43 Российский снайпер уничтожил украинского бойца с расстояния трех километров РИА «Новости»

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Российский снайпер поразил украинского военнослужащего на дальности три километра. В беседе с журналистами он пояснил, что взял максимальную дистанцию.

«В дальности работаем от 800 метров до трех километров. Максимально взял дистанцию три километра — подтвержденную, естественно», — сообщил он ТАСС.

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В среднем в зоне спецоперации работа идет на дистанциях от 300 метров до двух километров, добавил боец.

Ранее стало известно, что представители российского добровольческого корпуса из отряда «Ирбис» сбили американский малый разведывательный беспилотник RQ-20 Puma под Соледаром. Дрон корректировал огонь гаубиц М777. Кроме того, ВС России нанесли удар по складу ВСУ в районе Краснополья в Сумской области. Использовались артиллерия, в частности минометы, и беспилотники. Помимо этого, под российским обстрелом оказалась Великописаревка, куда ранее в рамках ротации прибыли новые украинские подразделения.