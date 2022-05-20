Российский снайпер-стрелок рассказал, как охраняют гумколонны с воздуха

Снайпер-стрелок с позывным «Лесник» рассказал каналу «Звезда», как происходит поиск украинских диверсантов с воздуха. Особое внимание при сопровождении колонны обращается на кусты и лесопосадки.

«Внимательно осматриваем [кусты и лесопосадки] с воздуха. При выявлении диверсионных групп открываем огонь на поражение», — сообщил «Лесник».

Он вместе с сослуживцами на борту Ми-8 АМТШ охраняет колонну МТО, движущуюся по проселочным и лесным дорогам. Под «надзором» экипажей боевых вертолетов она доставляет на передовую топливо и боеприпасы, а для мирных жителей освобожденных населенных пунктов — продукты, воду, лекарства и другие необходимые вещи.

При сопровождении гумколонны с воздуха нужны максимальная концентрация и быстрая реакция. По словам снайпера, в последние недели из-за густой растительности на земле поиск возможных диверсантов усложнился. Однако настоящих профессионалов сложности не пугают.