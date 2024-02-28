28 февраля 2024, 21:59
Российский снайпер совершил подвиг с косой в руках
Снайпер с позывным Подя косой расчистил тропу на минном поле в зоне спецоперации
Снайпер-морпех с позывным Подя совершил героический поступок в зоне спецоперации. Чтобы расчистить тропу на минном поле, боец взялся за косу, сообщил Telegram-канал «Тихоокеанский флот».
Судя по кадрам, снятым беспилотником, снайпер преодолел с косой в руках десятки километров. Военнослужащий прошел опасный путь для того, чтобы местные жители могли ходить в соседнюю деревню по более короткой дороге.
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Снайперы не первый раз в ходе СВО демонстрируют героизм. Так морпех Француз сел за руль «Буханки», чтобы эвакуировать раненых товарищей и взять на таран танк Вооруженных сил Украины.
Минобороны ранее сообщило о другом подвиге, совершенном в зоне боевых действий. Бойцы танкового батальона ВС РФ не допустили прорыва оборонительной линии и уничтожили более 100 боевиков ВСУ и 16 единиц бронетехники противника.
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