06 апреля 2024, 11:23
Российский снайпер сбил из винтовки «Бабу-Ягу» в Запорожской области
МО: российского бойца наградили медалью за уничтожение коптера «Баба-Яга»
Российский снайпер с позывным Болт в одиночку уничтожил вражеский коптер «Баба-Яга» в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Мужчина находится на позиции, когда заметил беспилотник. Он открыл по нему огонь.
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«Уже после второго выстрела беспилотник ВСУ рухнул на землю», — рассказал военнослужащий.
Болт отметил, что раньше работал в основном по живой силе, а сейчас и по воздушным целям.
Решительными действиями российский боец спас своих товарищей. За этого его наградили медалью «За отвагу».
Ранее российские десантники сбили украинский гексакоптер типа «Баба-Яга» в районе Артемовска. Коптер нес смертоносный груз — несколько 82-милиметровых мин.
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