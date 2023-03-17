Спецоперация 17 марта 2023, 03:44 Российский снайпер рассказал о дуэли с польской наемницей Российский снайпер Цербер сообщил о ликвидации полячки-снайпера на Луганском направлении РИА «Новости»

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Командир снайперско-разведывательной группы отряда «Барс-16» с позывным Цербер ликвидировал в дуэли наемницу из Польши. Об этом боец сообщил в эфире «Соловьев Live».

По словам российского бойца, ему часто противостоят женщины-снайперы из Европы. Среди них чешские биатлонистки и полячки. Одна из них, как отметил Цербер, доставила военным трудности на Луганском направлении, когда они пошли в разведку.

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«Затем была моя самая длинная снайперская дуэль: мы с ней сделали по четыре выстрела, четвертым я ее поразил. Когда выбили оставшихся и подошли на зачистку, смотрим документы — полячка», — сказал Цербер.

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Ранее стало известно, что российскому снайперу удалось ликвидировать боевика ВСУ за несколько секунд до того, как тот открыл стрельбу. На опубликованном в Сети видео два украинских солдата сидят в окопе. Один из них готовится начать стрелять из крупнокалиберного пулемета, но в последние секунды записи он падает после точного попадания пули. Судя по форме, как отмечается, это был боец украинского спецназа.