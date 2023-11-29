Спецоперация 29 ноября 2023, 08:50 Российский снайпер одним выстрелом убил боевика ВСУ после четырех дней выжидания

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Российский снайпер-доброволец с позывным «Череп» четыре дня выжидал противника, а затем уничтожил его одним выстрелом. Об этом сообщило РИА «Новости». Агентство опубликовало оказавшееся в его распоряжении видео ликвидации украинского боевика.

«Вот он стоит, вертит башкой», — звучит за кадром, и в следующую секунду цель уже удается поразить.

«Череп» терпеливо ждал, пока боевик высунет голову из-за веток, а когда это наконец произошло, на ликвидацию ушло несколько секунд. Место, где скрывался противник, было единственным, откуда он мог вести наблюдение с целью корректировки огня, пояснил «Череп».

Ранее разведчик Центрального военного округа рассказал журналистам, как раненый российский офицер гранатометом подбил танк во время боев с националистами «Азова»* на Краснолиманском направлении. «Азовцы»* пытались прорваться к российской оборонительной линии в лесах у Кременной и использовали тяжелое вооружение, но это не помогло. Танки уничтожались. Тогда боевики стали использовать их как укрытие, но в итоге их оттуда выкурили.

* «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.