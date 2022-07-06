Российский «Смерч» уничтожил позицию националистов на расстоянии десятков километров

Военные показали удар реактивной системы залпового огня «Смерч» по позиции Вооруженных сил Украины. Видео операции опубликовал телеканал «Звезда».

Разведка вычислила позицию противника. Цель находилась на расстоянии нескольких десятков километров. Это не помешало военнослужащим Центрального военного округа нанести по ней удар.

Вместе с РСЗО «Смерч» при проведении операции использовали расчеты ударных беспилотников «Орлан-10». Они скорректировали огонь, проконтролировали точность удара и его результаты.

Российская армия также испытала в спецоперации переносные электромагнитные комплексы «Ступор» для обезвреживания беспилотников. Они разрывают связь между аппаратом и оператором, после чего дрон падает на землю.