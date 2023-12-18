Спецоперация 18 декабря 2023, 20:51 Российский штурмовик сжег окоп ВСУ очередью из автомата на Запорожском направлении Российский штурмовик сжег окоп ВСУ очередью из автомата РИА «Новости»

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Российские штурмовики на Запорожском направлении сожгли опорный пункт ВСУ одной очередью из автомата. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «В прицеле свастика».

Видео сняли на камеру беспилотника, который помогал четырем штурмовикам вооруженных сил России штурмовать опорный пункт.

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На кадрах видно, что систему окопов спрятали в высокой траве. Один из российских штурмовиков, атаковавших опорный пункт, первой же очередью из автомата попал в боекомплект, и над полем взвился столб пламени.

После этого российские военные бросили в окоп гранаты. По сообщению канала, таким образом они моментально выбили противника из укрепления.

В четверг, 14 декабря, российские бойцы ВДВ уничтожили подразделение ВСУ под селом Работино в Запорожской области. Два военнослужащих вооруженных сил Украины сдались в плен.