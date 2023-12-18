18 декабря 2023, 20:51
Российский штурмовик сжег окоп ВСУ очередью из автомата на Запорожском направлении
Российский штурмовик сжег окоп ВСУ очередью из автомата
Российские штурмовики на Запорожском направлении сожгли опорный пункт ВСУ одной очередью из автомата. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «В прицеле свастика».
Видео сняли на камеру беспилотника, который помогал четырем штурмовикам вооруженных сил России штурмовать опорный пункт.
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На кадрах видно, что систему окопов спрятали в высокой траве. Один из российских штурмовиков, атаковавших опорный пункт, первой же очередью из автомата попал в боекомплект, и над полем взвился столб пламени.
После этого российские военные бросили в окоп гранаты. По сообщению канала, таким образом они моментально выбили противника из укрепления.
В четверг, 14 декабря, российские бойцы ВДВ уничтожили подразделение ВСУ под селом Работино в Запорожской области. Два военнослужащих вооруженных сил Украины сдались в плен.
ВСУ
Армия
Специальная военная операция РФ на Украине
Запорожская область
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