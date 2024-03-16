Спецоперация 16 марта 2024, 01:51 Российский сержант в одиночку уничтожил украинскую ДРГ Минобороны: боец ВС РФ в одиночку атаковал засевших в окопе диверсантов РИА «Новости»

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Сержант в одиночку уничтожил украинскую диверсионную группу из семи человек, открыв огонь из пулемета. Это произошло на границе Украины и Белгородской области, сообщила пресс-служба Минобороны.

Военный приблизился к позициям украинских диверсантов, которые прятались в окопе. Он оповестил сослуживцев об обнаруженном противнике. После этого занял выгодную позицию и стал стрелять из пулемета по вражеской ДРГ.

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По данным ведомства, в ходе скоротечного боя, диверсионно-разведывательную группу удалось уничтожить.

«Благодаря своевременным действиям сержанта не было допущено вклинивания противника в оборону подразделений войск России», — отметили в министерстве.

Женщина-военнослужащая с позывным Север ранее рассказала, как вывела дюжину сослуживцев из-под обстрела ВСУ. Геройский поступок Север совершила в 2022 году.