Спецоперация 03 февраля 2024, 03:52 Российский рядовой сорвал засаду ВСУ в зоне спецоперации Минобороны сообщило о рядовом, сорвавшем в ходе СВО засаду ВСУ

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Министерство обороны РФ поделилось подробностями очередного подвига российских военных в зоне СВО. Рядовой Иван Матюхин обнаружил готовящуюся засаду боевиков ВСУ и отразил их атаку.

«В ходе марша в заданный район Иван обнаружил на маршруте следования вооруженную группу украинских боевиков, которые готовили засаду», — отметили в ведомстве.

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Матюхин мгновенно принял решение атаковать врага первым. Он вместе с группой вышел в тыл боевиков. Российские военные застигли противника врасплох, уничтожив часть живой силы и технику. Украинским боевикам оставалось лишь покинуть поле боя.

В военном ведомстве подчеркнули, что смелые и решительные действия Матюхина позволили довести колонну в заданный район без потерь.

Ранее в зоне СВО отличился ефрейтор Александр Апашанцев, который вытащил из подбитого автомобиля раненых сослуживцев, после чего вывел горящую технику из колонны.