Спецоперация 06 февраля 2024, 09:15 Российский рядовой отразил атаку дронов ВСУ МО: рядовой Трофимов уничтожил два беспилотника и обезвредил взрывное устройство РИА «Новости»

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Российский военнослужащий Игорь Трофимов благодаря решительным и смелым действиям отразил атаку Вооруженных сил Украины. Рядовой вовремя сообщил о приближении украинских дронов, лично уничтожил два беспилотника и обезвредил взрывное устройство. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

«Рядовой Трофимов определил, с какого направления летели дроны. Сообщив об этом своим сослуживцам, военнослужащие открыли огонь по приближающимся коптерам», — передали в ведомстве.

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Рискуя жизнью, Трофимов обезвредил взрывчатку на одном из беспилотников, упавших на позиции поста.

Ранее российский боец в одиночку спас экипаж подбитой машины и колонну боевой техники. Ефрейтор Александр Апашанцев вытащил из авто людей и вывел горящую машину из ряда.

До этого отличился российский солдат на Авдеевском направлении, он отбил атаку пяти элитных разведчиков ВСУ. Военный забросал пятерых украинских боевиков гранатами и загнал их в угол.