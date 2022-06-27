Экипаж танка Т-80 российских войск добрался до ремонтной базы, несмотря на сильные повреждения. Восстановление боевой машины в условиях спецоперации на Украине показал телеканал «Звезда».

Вооруженные силы Украины пытались вывести Т-80 из строя кумулятивным снарядом. На бортовом экране осталось входное отверстие. При обстреле ему повредили систему прицеливания и ствол.

Несмотря на это, Т-80 добрался до ремонтной базы самостоятельно. Специалисты разобрали его — на кадрах видна «начинка» боевой машины — и приступили к работе. Через два-три дня танк будет готов вступить в новый бой.

Минобороны России показало базу ремонта и восстановления поврежденной техники. Ее оборудовали в Херсонской области. Военнослужащие в полевых условиях развернули мастерские, в которых можно проводить любые виды восстановительных работ.