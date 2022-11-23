Спецоперация 23 ноября 2022, 10:03 Российский разведчик рассказал об отслеживании позиций ВСУ по ночам в Запорожской области РИА «Новости»: российские разведчики рассказали об отслеживании позиций ВСУ по ночам РИА «Новости»

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Разведчики из России объяснили РИА «Новости», как им удается следить за украинскими позициями по ночам в Запорожской области. Командир разведгруппы с позывным Гума заявил, что российские бойцы видят каждое передвижение противника.

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«Мы конкретно видим каждое передвижение со стороны врага. Каждое их желание зайти к нам будет для них плачевно, потому что каждое появление техники, беспилотника, каждое перемещение личного состава, скопления — мы это все знаем», — сказал он.

Гума подчеркнул, что это не ВС РФ находятся в гостях у украинцев, а наоборот. По его словам, российские военные даже знают, в каких подвалах прячутся враги. Разведчик добавил, что у противника на днях появилось подкрепление.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что регион готов отразить наступление Вооруженных сил Украины. Он отметил, что украинские силы продолжают перебрасывать тяжелую технику в регион.