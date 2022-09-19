Российский разведчик рассказал о серьезной подпитке ВСУ со стороны Запада | 360°

Спецоперация 19 сентября 2022, 08:53 Поделиться Telegram

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Viber Российский разведчик рассказал о серьезной подпитке ВСУ со стороны Запада Разведчик Ладан: у ВСУ много электроники и оружия с Запада РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины располагают большим количеством электроники, оружия, медикаментов и продуктов питания с Запада. Об этом рассказал боец подразделения разведки ВС РФ с позывным Ладан. Об этом сообщило РИА «Новости».

«У них серьезная подпитка с Запада идет, много всего — электроники, те же медикаменты, та же продукция, у них неплохо развито это, очень неплохо», — сообщил он.

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По словам разведчика, он не берет ничего в качестве трофеев: под ними часто лежат «сюрпризы» — их минируют.

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«Допустим, польский гранатомет одноразовый под названием „Комар“. Видел его, видел Javelin, видел чешский подвид нашего РПГ… Видели снайперскую винтовку, лично сам в руках держал, американскую», — перечислил боец.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что подразделениями ВСУ руководят инструкторы Североатлантического альянса. Он также рассказал о польских наемниках в рядах украинских войск в районе Святогорска. Поляков, по его словам, воюет на этом направлении больше, чем украинцев.

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