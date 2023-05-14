Спецоперация 14 мая 2023, 08:23 Российский разведчик рассказал о напуганных украинских боевиках в Марьинке Боец спецназа: украинские военные в Марьинке напуганы, это показал контактный бой РИА «Новости»

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Контактный бой в Марьинке показал, что противник напуган. Об этом сообщил РИА «Новости» боец спецназа Южной группировки войск.

«Противник ведет себя достаточно скрытно, по нему видно, что он боится, вольно он себя не ведет», — рассказал разведчик.

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Он пояснил, что боевики двигаются из укрытия в укрытие перебежками. Российские военные приучили их «к такому спорту». В контактном бою украинские солдаты стреляют из-за укрытий, порой «по-сомалийски» — не прицельно, просто выставляя ствол из-за угла, отметил собеседник агентства.

Боец спецназа добавил, что военнослужащие ВС России отмечали движение диверсионных групп еще на подступах к городу и сразу открывали по ним огонь. В состав ДРГ, как правило, входят до восьми человек. Перед ними ставят задачу — вскрыть российские позиции, пояснил он.

Ранее военный обозреватель и полковник в отставке Дмитрий Литовкин спрогнозировал, что после полного освобождения Артемовска откроется дорога на Марьинку.