18 сентября 2023, 07:27
Российский разведчик оценил угрозу наступления ВСУ на Артемовск
Разведчик ВС РФ: вероятность прямого наступления ВСУ на Артемовск невелика
Вероятность прямого наступления ВСУ на Артемовск низка. Об этом РИА «Новости» заявил разведчик 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск.
«Вероятность того, что противник будет наступать на Артемовск в нашем направлении маленькая», — констатировал он.
По словам собеседника издания, рельеф местности не даст украинским войскам продвигаться. оставаясь незамеченными.
Он пояснил, что находится на окраине Артемовска, меньше чем в километре от ближайшей лесополосы, и пока на этом направлении наблюдается «странная тишина», при том что пару дней назад ВСУ постоянно пытались бить по российским позициям, используя крупнокалиберную артиллерию и кассетные боеприпасы. По мнению разведчика, войска «либо экономят, либо кого-то ждут». Обычно за подобными паузами вновь следуют удары, отметил он.
Разведчик добавил, что ВСУ проводят ротацию личного состава и подвоз боеприпасов к вечеру, так что шум техники и свет фар выдают их и делают мишенью для российской артиллерии.
ВСУ
Артемовск
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