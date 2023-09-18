Спецоперация 18 сентября 2023, 07:27 Российский разведчик оценил угрозу наступления ВСУ на Артемовск Разведчик ВС РФ: вероятность прямого наступления ВСУ на Артемовск невелика Министерство обороны Украины

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Вероятность прямого наступления ВСУ на Артемовск низка. Об этом РИА «Новости» заявил разведчик 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск.

«Вероятность того, что противник будет наступать на Артемовск в нашем направлении маленькая», — констатировал он.

По словам собеседника издания, рельеф местности не даст украинским войскам продвигаться. оставаясь незамеченными.

Он пояснил, что находится на окраине Артемовска, меньше чем в километре от ближайшей лесополосы, и пока на этом направлении наблюдается «странная тишина», при том что пару дней назад ВСУ постоянно пытались бить по российским позициям, используя крупнокалиберную артиллерию и кассетные боеприпасы. По мнению разведчика, войска «либо экономят, либо кого-то ждут». Обычно за подобными паузами вновь следуют удары, отметил он.

Разведчик добавил, что ВСУ проводят ротацию личного состава и подвоз боеприпасов к вечеру, так что шум техники и свет фар выдают их и делают мишенью для российской артиллерии.