Спецоперация 06 января 2024, 13:14 Российский расчет «Солнцепека» обратил боевиков ВСУ в бегство Минобороны: взвод ТОС «Солнцепек» сражался под огнем ВСУ более трех часов РИА «Новости»

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Расчет тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» сражался с украинскими силами на протяжении трех с половиной часов и одержал победу. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве рассказали о подвиге взвода под руководством старшего лейтенанта Вадима Петренко. Подразделение попало под огонь украинских боевиков, но не стало отступать, а дало мощный отпор.

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«Сражение продолжалось примерно 3,5 часа, после чего противник отступил. Затем разведка выявила точку эвакуации врага и передала данные „Солнецпеку“, который отработал по ним термобарическими боеприпасами. После этого наступление ВСУ закончилось», — заявили в пресс-службе.

Осенью 2023 года расчеты «Солнцепека» снабдили передовой системой привязки к местности.

Ранее в Минобороны рассказали о выдающейся работе артиллеристов из 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск. Военные поразили вражеский блиндаж, потратив всего один снаряд.