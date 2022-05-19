Российский политолог Живов прокомментировал сдачу в плен боевиков «Азова»

Политолог Алексей Живов оценил сообщение о сдаче в плене боевиков из батальона «Азов»*. По его словам, это большая победа для союзной группировки, однако вокруг батальона сильно подняли «ставки», написал сайт Runews.

«Теперь даже относительно нейтральное освещение сдачи азовцев в плен воспринимается в штыки. Не говоря уже о разговорах, что их возможно обменять на кого-то. С учетом того, какой ценой далось пленение „Азова“*, никак нельзя перебарщивать с гуманизмом. Общество ждет справедливого возмездия», — добавил политолог.

Живов также считает, что в Кремле «не допустят ошибок» с наказанием.

* Националистический батальон (полк) «Азов» — экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.