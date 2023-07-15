Спецоперация 15 июля 2023, 12:51 Российский пехотинец с позывным Тапок взял в плен трех украинских солдат при штурме под Кременной ТАСС: российский пехотинец Тапок в одиночку взял в плен трех солдат ВСУ под Кременной President Of Ukraine / flickr

Читать 360tv в

Российский пехотинец с позывным Тапок сумел взять в плен трех украинских солдат во время штурма опорного пункта под Кременной. Он притворился их сослуживцем, рассказал ТАСС командир штурмового отряда с позывным Рубеж.

«Есть у меня гранатометчик с позывным Тапок. В одну из ночей мы пошли на штурм опорника (опорного пункта — прим. ред.)», — рассказывал командир.

Реклама

Пехотинец пробрался в опорный пункт, где уже был противник. По словам командира, боец «проявил смекалку», он притворился сослуживцем украинских боевиков и стал общаться с ними на их языке.

«Сказал им: „Пацаны, нужно бежать, сейчас будет штурм“. Они послушались, вышли с опорника. Потом он скомандовал им лечь и отбросить оружие», — поделился Рубеж.

Ранее российские бойцы сумели захватить планшет ВСУ с системой ведения боя. Командир одного из отрядов «Шторм Z» с позывным Русский рассказал, что система позволяла украинским боевикам ставить на карте метку, которую могли увидеть любые другие военнослужащие.

При этом украинская армия несет огромные потери как в живой силе, так и технике. С начала контрнаступления противник не достиг своих целей и лишился 26 тысяч человек и трех тысяч единиц вооружения, заявил Сергей Шойгу.

Командование ВСУ уже начало беречь зарубежные танки и другое оружие, потому что его становится слишком мало. Однако потери военнослужащих на Украине не считают и отправляют людей на убой.