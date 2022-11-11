11 ноября 2022, 09:07
Российский «Панцирь» сбил украинские ракеты «Точка-У»
«Звезда» показала, как зенитчики расчетов ЗРПК «Панцирь-С1» отбили удар ракетой «Точка-У»
Вооруженные силы Украины атаковали позиции российских войск ракетами «Точка-У». Расчеты зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» отбили атаку. Работу военнослужащих Западного военного округа показал телеканал «Звезда».
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Подразделения оберегают воздушное пространство круглосуточно. Во время очередного дежурства они засекли ракеты. «Точки-У» выпустили украинские военные. Зенитчики получили приказ и взялись за работу.
Они произвели захват цели, создали непрерывную зону перехвата и стали сопровождать ракеты. В подходящий момент командир отдал приказ стрелять. Зенитчики выпустили ракеты класса «земля — воздух» и попали в цель.
ЗРПК «Панцирь-С1» используют в боях в зоне спецоперации регулярно. Он эффективен, когда нужно сбить беспилотник, ракету или снаряды систем залпового огня. По информации «Рособоронэкспорта», комплекс быстро реагирует, имеет комбинированное ракетно-пушечное вооружение и способен сбивать цели в движении. Ранее Минобороны России показало, как при помощи этого комплекса зенитчики уничтожили беспилотный летательный аппарат.
Минобороны РФ
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