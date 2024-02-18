Спецоперация 18 февраля 2024, 16:04 Российский офицер в окружении дважды вызвал на себя огонь «Града» Российский офицер Пивоваров в окружении дважды вызвал на себя огонь «Града» РИА «Новости»

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Капитан российской армии Олег Пивоваров дважды попадал в окружение сил противника, отдавал подчиненным приказ отходить и вызывал огонь «Градов» на себя. Об этом он рассказал пресс-службе Минобороны.

«Находились в лесной полосе, попали в окружение. Противник зашел к нам в тыл на БТР и танках, пехота уже подходила. Мы организовали круговую оборону, начался прямой контакт с ВСУ. Когда нечем стало отстреливаться, кончились боеприпасы, то вызвали огонь на себя», — уточнил он.

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Пивоваров отметил, что его бойцы укрылись в траншеях, когда «Грады» начали бить по лесополосе, поэтому никто ранений не получал.

«ВСУ же были в шоке, что наша артиллерия начала бить по своим. В какой-то момент отдал приказ занять другие позиции. А когда остался один, вызвал на себя огонь еще раз и вышел из окопа. В тот момент ни о чем не думал. Только о том, что больше забрать с собой противников, если выйти получится не всем», — добавил военный.

Капитана Пивоварова наградили Золотой Звездой Героя России.

Ранее Минобороны сообщило о подвиге российского солдата, который сорвал засаду ВСУ и отразил атаку противника.