Спецоперация 12 июля 2023, 00:11 Российский морпех рассказал о смене тактики ВСУ на Запорожском направлении Морпех Боцман: украинские войска работают малыми группами на Запорожском направлении РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины сменили тактику наступления на Запорожском направлении. Об этом сообщил заместитель командира соединения морской пехоты Черноморского флота с позывным Боцман. Его процитировало РИА «Новости».

По его словам, ВСУ действуют малыми группами, а БМП у них работает по принципу такси: подвозит отделение, высаживает и привозит новую партию. И так по кругу, уточнил он. Российские артиллеристы смотрят за их передвижениями, после чего эффектно выбивают «страйк» артналетом. Затем снова происходит подвоз «очередных 20-30 смертников», отметил Боцман.

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«Конвейер по отправке украинских нацистов к Бандере работает бесперебойно, снарядов у нас хватает», — констатировал он.

Также морпех сообщил, что появление натовской бронетехники на Запорожском направлении вызвало ажиотаж среди российских бойцов. Он пояснил, что многие военные хотят первыми подбить боевую машину иностранного образца.

«Как в 1943 году наши деды и прадеды уничтожали немецкие „Фердинанды“ и „Пантеры“, так мы сейчас уничтожаем „Леопарды“», — отметил Боцман.

Российские бойцы, как уточнил он, сохраняют свои позиции на Запорожском направлении. Морпех также назвал контрнаступление ВСУ пиар-акцией, потому что противник попадает в мины-ловушки, несет большие потери и отступает. А все попытки атаковать отражаются своевременно. Боцман заверил, что победа будет за Россией.

Ирландский наемник Рис Бирн, участвующий в боях за ВСУ, назвал украинский контрнаступ ужасом и хаосом.