Спецоперация 03 марта 2023, 12:36 Российский миллионер стал командующим подразделением артиллерии в зоне СВО Военкор Коц рассказал о командующем подразделением в зоне СВО миллионере с Рублевки РИА «Новости»

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Действующее на Сватовском направлении в зоне специальной военной операции артиллерийское подразделение вооружил за свой счет их командующий. Успешный бизнесмен оставил свой дом на Рублевке, чтобы направить полученные во время военной службы знания на защиту Родины. О командире-миллионере в своей статье для сайта kp.ru рассказал военный корреспондент Александр Коц.

Командира зовут Юрий Михайлович, ему 54 года. До прихода в бизнес он был кадровым военным после Суворовского училища и военного вуза. После расформирования военной части с нуля выстроил свое дело и добился успеха.

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Сам миллионер заявил, что решил отправиться на передовую после того, как увидел, что первый этап спецоперации затянулся.

«Подумал, что какие-то мои знания, умения, которые были приобретены за службу, пригодятся здесь. В конце концов, это моя Родина, я давал присягу. А значит, обязан ее защищать, как бы пафосно это ни звучало», — заявил собеседник журналиста.

Он добавил, что также на передовую для участия в боевых действиях приехал его сын, который только недавно окончил военное училище.

Предприниматель за свой счет приобрел вооружение для своего подразделения и оборудовал пункт управления в подвале одного из домов в Кременной.

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