15 апреля 2023, 17:26
Российский летчик рассказал об уничтожении лучших украинских пилотов
Летчик Су-34: лучших пилотов Украины уничтожили в первые месяцы спецоперации
В первые месяцы специальной военной операции российские воздушно-космические силы ликвидировали лучших летчиков Украины. Об этом газете «Взгляд» рассказал офицер ВКС России.
Он отметил, что российские истребители оснащены хорошими прицельными комплексами, которые позволяют мониторить не только небо, но и землю. Военные самолеты также оснащены дальнобойными ракетами, что дает отечественным летчикам весомое преимущество.
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По словам офицера, противник не всегда понимает, что его засекли. Дело в том, что техника ВСУ требует выхода на более короткую дистанцию стрельбы.
«И как только противник выходит на рубеж пуска — он сразу получает в лоб пару наших ракет», — рассказал пилот.
Поэтому в первые месяцы СВО удалось выбить «самых сильных летчиков противника».
«Сейчас мы видим, что фактически украинский пилот — это смертник», — констатировал офицер.
Он пояснил, что период летной деятельности летчиков на Украине сильно сократился. В 2022 году единственное в стране военное авиационное училище в Харькове выпустило курсантов с третьего курса при положенной пятилетней учебе.
Для того чтобы не быть «летающей мишенью», нужно отработать около 10–15 лет и научиться на автомате выполнять боевые задачи, добавил офицер.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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