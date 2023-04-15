Спецоперация 15 апреля 2023, 17:26 Российский летчик рассказал об уничтожении лучших украинских пилотов Летчик Су-34: лучших пилотов Украины уничтожили в первые месяцы спецоперации

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В первые месяцы специальной военной операции российские воздушно-космические силы ликвидировали лучших летчиков Украины. Об этом газете «Взгляд» рассказал офицер ВКС России.

Он отметил, что российские истребители оснащены хорошими прицельными комплексами, которые позволяют мониторить не только небо, но и землю. Военные самолеты также оснащены дальнобойными ракетами, что дает отечественным летчикам весомое преимущество.

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По словам офицера, противник не всегда понимает, что его засекли. Дело в том, что техника ВСУ требует выхода на более короткую дистанцию стрельбы.

«И как только противник выходит на рубеж пуска — он сразу получает в лоб пару наших ракет», — рассказал пилот.

Поэтому в первые месяцы СВО удалось выбить «самых сильных летчиков противника».

«Сейчас мы видим, что фактически украинский пилот — это смертник», — констатировал офицер.

Он пояснил, что период летной деятельности летчиков на Украине сильно сократился. В 2022 году единственное в стране военное авиационное училище в Харькове выпустило курсантов с третьего курса при положенной пятилетней учебе.

Для того чтобы не быть «летающей мишенью», нужно отработать около 10–15 лет и научиться на автомате выполнять боевые задачи, добавил офицер.