Спецоперация 24 августа 2023, 09:03 Российский командир уничтожил несколько вражеских танков и БМП «Царьград»: старшина Матряницкий одним танком остановил прорыв украинской армии РИА «Новости»

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Командир танкового экипажа отдельной мотострелковой бригады общевойсковой армии ВВО Николай Матряницкий получил звание Героя России за то, что остановил танковый прорыв ВСУ. О подвиге бойца написал «Царьград».

«Один из многих тысяч наших танкистов, добывших Русские Победы в войнах последнего столетия», — сообщило издание.

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Одним танком старшина уничтожил несколько вражеских танков и боевых машин пехоты. Благодаря умелым действиям Матряницкого и его бойцов противник не смог прорвать российскую оборону.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу представил к присвоению звания Героев России членов экипажа танка «Алеша», в одиночку уничтоживших бронегруппу ВСУ из восьми единиц техники. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вручил им «Золотую Звезду» ДНР.

Видео с неравным боем танка «Алеша» с колонной украинской бронетехники ранее появилось в Сети.