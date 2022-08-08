Российский канал «За! ТВ» начал вещать в Запорожской области

Российский телеканал «За! ТВ» начал вещание в Запорожской области, сообщили «Известия». Зрители смогут узнавать свежие новости и информацию о том, как в их регионе налаживается мирная жизнь.

Помещение под студию военно-полевого канала подготовили буквально за неделю — до этого оно было набито строительным мусором. Порядок наводили и военные, и журналисты.

«Из трех суфлеров собрали один. Из четырех камер сделали две», — рассказал о подготовке технического оборудования директор «За! ТВ» Вадим Иванов.

Теперь у команды появились место для записи интервью, студия новостей, камеры, свет.

Специалисты подразделений связи Вооруженных сил России также налаживают российское телерадиовещание на освобожденных территориях Луганской Народной Республики.

Специалисты из России дополнили команду, работающую над запуском телерадиокомпании «Таврия» в Херсонской области. В регионе начала действовать псковская радиостанция «Седьмое небо».