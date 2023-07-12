Спецоперация 12 июля 2023, 08:28 Российский истребитель Су-34 ударил по пункту дислокации рембазы ВСУ МО РФ: истребитель Су-34 ударил по пункту дислокации рембазы ВСУ на Купянском направлении Пресс-служба Минобороны

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Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 российской группировки «Запад» нанес удар по пункту временной дислокации и ремонтной базе 28-го стрелкового батальона украинской армии на Купянском направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский в беседе с ТАСС.

Зыбинский отметил, что Вооруженные силы Украины во время удара потеряли до взвода.

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Российские войска также отбили атаку в районе Новоселовского в Луганской Народной Республики: при помощи танков и тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» они отбросили противника на позиции, который он занимал раньше.

«Общие потери противника составили до взвода живой силы, БМП американского производства Bradley, один миномет», — заявил начальник пресс-центра.

Группировка «Запад» за сутки сорвала три попытки ротации ВСУ на Купянском направлении. Противник лишился взвода живой силы и пикапа.

Штурмовики Су-25 группировки войск «Центр» нанесли ракетные удары по восьми районам сосредоточения живой силы и огневых средств ВСУ, а также сбили беспилотник «Фурия» на Краснолиманском направлении.

Потери ВСУ с начала контрнаступления составили свыше 26 тысяч человек и трех тысяч единиц вооружения, сообщал министр обороны России Сергей Шойгу. За это время российские войска уничтожили более 20 самолетов, 1261 танк, в том числе Leopard, и другую технику.