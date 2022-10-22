Спецоперация 22 октября 2022, 21:40 Российский истребитель Су-30СМ уничтожил самолет ВСУ — Минобороны Минобороны РФ: российский истребитель Су-30СМ обнаружил и уничтожил самолет ВСУ РИА "Новости"

Читать 360tv в

Экипаж многоцелевого истребителя Су-30СМ российских ВКС обнаружил и уничтожил самолет Вооруженных сил Украины. Об этом в Telegram-канале сообщило министерство обороны России.

«Во время выполнения полетного задания летчики-истребители Су-30СМ обнаружили и уничтожили самолет ВСУ», — говорится в публикации ведомства.

Реклама

Экипажи выполняли полетное задание прикрытия с воздуха действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации. При патрулировании в заданном районе отработали также прикрытие вертолетов армейской авиации при нанесении ударов по военным объектам и технике ВСУ, сообщили в Минобороны.

Реклама

ВСУ попытались атаковать союзные войска на Краснолиманском направлении, однако атака провалилась. Во время встречи с обороной российских ВС украинская армия лишилась 80 единиц личного состава, шести танков, четырех боевых бронированных машин и пяти пикапов