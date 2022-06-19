Российский «Искандер» уничтожил два украинских «Урагана»

Российские войска нанесли удары оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по территории Харьковского танкоремонтного завода, уничтожив две украинские установки РСЗО «Ураган». Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

ВС России продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. Помимо двух установок «Ураган», уничтоженных в Харькове ударами «Искандера», за прошлые сутки также нанесли удары ракетами «Калибр» по пункту управления ВСУ в районе села Широкая Дача Днепропетровской области. «Калибры» поразили объект в тот момент, когда там проходило рабочее совещание командного состава группировки «Александрия».

Высокоточными ракетами «Калибр» также нанесли удары по территории трансформаторного завода в Николаеве, где уничтожили 10 американских гаубиц M777 и порядка 20 бронированных машин, поставленных Западом за последние 10 дней.

Ракетным ударом также ликвидировали эшелон с украинскими силовиками, вооружением и военной техникой 1-го батальона 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, прибывшего в зону боевых действий в Донбассе из города Владимир-Волынского.