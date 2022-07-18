Российский «Искандер» разбил командный бункер ВСУ

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» перегруппировался и нанес удар по командному бункеру Вооруженных сил Украины. Видео операции показало Минобороны РФ.

«Искандер» перегруппировался в плановом порядке, сменив ради безопасности одно проверенное укрытие на другое. Расчет обосновался в низине, поросшей акациями и кленом, однако возможности ОТРК позволяют работать даже из таких мест. Установка затянута маскировочной сетью, пропитанной специальным химическим составом, который нейтрализует радиоволны от локаторов.

С командного пункта поступил приказ привести ракеты в боевое положение, спустя время передали координаты. Военные нанесли удар по подземному бункеру с бетонными стенами и потолком толщиной 1,5 метра. Крылатая ракета прошла на сверхмалой высоте, огибая рельефы местности, и ударила в самую уязвимую точку объекта.

ОТРК «Искандер» является высокоточным оружием с дальностью стрельбы до 500 километров. Его используют для ударов по командным пунктам противника, колоннам техники, комплексам ПВО. В арсенале комплекса баллистические и крылатые ракеты. Последние могут летать на низких высотах и огибать рельеф, оставаясь незамеченными.