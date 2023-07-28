Спецоперация 28 июля 2023, 01:37 Российский «Искандер» поразил цех по ремонту техники ВСУ в Запорожье — Рогов Член ВГА Рогов: ВС РФ поразили «Искандером» цех по ремонту техники ВСУ в Запорожье РИА «Новости»

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Вооруженные силы России 27 июля ракетой «Искандер» уничтожили цех по ремонту украинской техники в городе Запорожье. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В Запорожье русская ракета уничтожила цех по ремонту техники нацистов. <…> По традиции, воздушная тревога заработала только после взрывов», — написал Рогов.

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На месте прилета после взрыва на заводе «Запорожсталь» образовался столб дыма. Ремонтный завод был оборудован в цехе по обслуживанию локомотивов и вагонов, сообщил российский политик.

Рогов отметил, что подбитая бронетехника поступала на «Запорожсталь» с Запорожского и Херсонского направлений. Завоз и вывоз боевых машин проводили ночью.

Украинские войска потеряли под Работино свыше 220 бойцов и 21 танк. ВСУ бросили в бой на Ореховском направлении не меньше двух штурмовых отрядов и две танковые роты с бронированной техникой, сообщил ранее Рогов. Российские войска грамотно выстроили оборону и ответили на удар.