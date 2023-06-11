Спецоперация 11 июня 2023, 03:31 Российский «Град» выдержал удар ВСУ из американской HIMARS «РВ»: российский «Град» выдержал удар из HIMARS и продолжил стрелять в сторону ВСУ РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины нанесли удар из РСЗО HIMARS по российской реактивной системе залпового огня «Град». После этого она продолжила огонь. Ролик появился в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На кадрах зафиксировали удар ВСУ по российской машине на боевой позиции, после которого «Град» не прекратил выпускать снаряды в сторону противника несмотря на мощный взрыв.

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На фоне огромных потерь при контрнаступлении ВСУ начали активно направлять высокоточные американские снаряды по одиночным целям. Украинские военные пытаются получить преимущество, применяя РСЗО HIMARS на отдельных участках фронта.

Ранее Минобороны опубликовало уничтожение бронетехники ВСУ на Южно-Донецком направлении в зоне проведения спецоперации. Вертолеты Ка-52 атаковали колонну противника управляемыми ракетами.

На Запорожском направлении ВСУ лишились девяти танков, среди них были четыре Leopard. При попытках наступать на этом участке в Южно-Донецком направлении украинские военные потеряли 300 боевиков.