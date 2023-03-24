Спецоперация 24 марта 2023, 07:02 Российский «Град» разбил замаскированные позиции ВСУ — видео Минобороны показало боевую работу расчетов РСЗО «Град» по замаскированным позициям ВСУ

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Подразделения Западного военного округа взяли на вооружение реактивную систему залпового огня «Град» для ударов по батареям Вооруженных сил Украины и замаскированным позициям. Минобороны России показало боевую работу расчетов в зоне спецоперации.

На плечах артиллеристов — уничтожение вражеских батарей, техники и вооружений, разрушение замаскированных оборонительных построек, подавление пунктов управления. Расчеты РСЗО «Град», в которые заступили на службу в том числе призванные по частичной мобилизации солдаты, работают в связке с расчетами беспилотников, так как дроны помогают им корректировать наведение. Для безопасности российские военные применяют тактику частой смены огневых позиций.

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Один из боевых выездов расчета попал на видео. Бойцы получили задание с координатами цели, быстро отправились на огневую позицию и нанесли удар.

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«Настрой хороший, позитивный. Ждем, когда все скорее закончится, победим и вернемся домой», — сказал старший наводчик с позывным Якут.

Ранее Минобороны показало работу фельдъегерско-почтовой связи, которая доставляет письма и посылки в зону проведения спецоперации. Центральный узел в отделе почтовой связи «Москва-400» ежедневно обрабатывает сотни отправок.