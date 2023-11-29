Спецоперация 29 ноября 2023, 20:59 Российский генерал погиб в зоне СВО, подорвавшись на мине Генерал-майор Завадский подорвался на мине в Харьковской области Pxhere

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Генерал-майор Владимир Завадский погиб в зоне проведения специальной операции, подорвавшись на мине в Харьковской области. О смерти бойца сообщила межрегиональная организация выпускников Московского высшего общевойскового командного училища на странице в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что генерал ушел из жизни 28 ноября. На момент гибели Завадский был заместителем 14-го армейского корпуса. Мужчина окончил Московское общевойсковое командное училище в 2000 году. Завадский командовал ротой, батальоном и мотострелковым взводом.

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Его удостоили ведомственных медалей и ордена Мужества. У погибшего осталась семья. Один из его сыновей участвовал в парадах Победы на Красной площади. В 2019 году Завадский шел во главе парадного расчета гвардейской танковой Кантемировской дивизии, которой командовал с 2018 по 2021 год.

Утром 23 ноября ушел из жизни корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов. Он получил осколочные ранения в результате атаки украинских БПЛА, сообщил RT.

Прошлой весной рядовой Игорь Хазиахметов погиб в своей боевой машине при исполнении воинского долга на территории Украины. Колонна, в которой он находился, попала под обстрел украинских военных.