07 марта 2024, 22:58
Российский футболист погиб в зоне СВО
Экс-игрок сборной России по мини-футболу Вячеслав Москаленко погиб в зоне СВО
Российский спортсмен, член сборной страны по мини-футболу Вячеслав Москаленко погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Ассоциации мини-футбола РФ.
Москаленко родился в Новосибирске, он выступал в том числе за московские клубы «Динамо» и «Спартак». За сборную страны футболист провел 19 игр и отметился десятью забитыми голами.
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Коллеги Вячеслава выразили соболезнования родным и близким спортсмена, которому было 43 года.
Ранее в зоне спецоперации ушел из жизни начальник разведки бригады «Эспаньола» Слава Выходной. Военный погиб при выполнении боевого задания. Сослуживцы отметили в некрологе, что он был «настоящим русским человеком, и всегда этим гордился».
Ранее в Севастополе скончался полковник Магомедали Магомеджанов, занимавший должность замкомандующего 18-й армией. Полковник умер от полученных в ходе боев ранений. Его похоронили в Дагестане.
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