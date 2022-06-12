Российский флаг подняли в сквере героев Великой Отечественной войны в Луганске

Флаг Российской Федерации подняли в центре Луганска. Церемонию провели в сквере героев Великой Отечественной войны.

Глава Луганской Народной республики Леонид Пасечник поздравил всех присутствующих с Днем России и поблагодарил военнослужащих ВС РФ за помощь в освобождении населенных пунктов ДНР и ЛНР, написало РИА «Новости».

«Жители Донбасса на протяжении многих столетий чувствуют и ощущают себя частью великого Русского мира», — сказал Пасечник.

Флаги России, ЛНР и ДНР подняли сегодня не только в Луганске. Торжественные церемонии организовал Народный фронт. На главном символе военной истории Донбасса — мемориале Саур-Могила —- флаги подняли на высоту более 14 метров.

Также торжественные мероприятия пройдут и в освобожденных городах Мариуполе и Старобельске, рассказали «360» представители Народного фронта. Участниками станут ветераны, жители республик, представители власти республик Донбасса.