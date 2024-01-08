Спецоперация 08 января 2024, 01:51 Российский экипаж уничтожил танк ВСУ в дуэли Минобороны: российский экипаж уничтожил танк ВСУ в дуэли РИА «Новости»

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Танковый экипаж под руководством старшего сержанта Владимира Заики вступил в дуэль с вражескими военными и уничтожили боевую машину ВСУ. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Минобороны.

Экипаж Заики отразил ночную атаку двух украинских танков, которые попытались вести огонь по укрепрайонам. Первым же выстрелом российские бойцы уничтожили одну из вражеских машин, заставив вторую отступать. Следующий снаряд экипажа также пришелся в цель и нанес отъезжающему танку серьезный ущерб.

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Другим подвигом, которым поделилось Минобороны, стало успешное поражение вражеского беспилотника ефрейтором Владиславом Надежкиным. Увидев приближающийся к базе сослуживцев дрон, военный оперативно доложил о нем командиру, после чего нанес удар из средств радиоэлектронной борьбы. В результате выпущенный боеприпас упал в 10 метрах от российских позиций.

Ранее Минобороны рассказало о подвиге российских военнослужащих, гранатами уничтоживших находящийся в блиндаже расчет ВСУ.