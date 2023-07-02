Спецоперация 02 июля 2023, 02:50 Российский экипаж БМП уничтожил два вражеских БТР и защитил рубежи обороны Экипаж БМП ефрейтора Косинова ликвидировал два БТР ВСУ и защитил рубежи обороны РИА «Новости»

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Механик-водитель гвардии ефрейтор Илья Косинов, состоящий в экипаже боевой машины пехоты оборонял позиции ВС РФ во время того, как украинские националисты пытались вернуть управление над потерянными территориями. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные Минобороны РФ.

Ефрейтор был на передовом рубеже обороны, когда заметил, что в направлении российских рубежей из лесополосы направляются два вражеских бронетранспортера, поставленных Киеву западными союзниками.

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Когда украинские националисты начали атаковать по БМП Косинова, он оперативно совершил противоогневой маневр и выбрал грамотную огневую позицию, которая позволила наводчику-оператору поразить намеченные цели.

Во время боя экипаж ликвидировал две единицы бронетехники ВСУ вместе с личным составом противника. Это позволило успешно отразить атаку украинских боевиков. В результате слаженных действий бойцов ВС РФ националисты потеряли людей и целостность оборонительных территорий.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные уничтожили двух генералов, 50 офицеров и около 20 наемников ВСУ. Бойцы нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации боевиков киевского режима в Краматорске.