Российский ефрейтор рассказал, как продолжил династию пулеметчиков | 360°

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Российский ефрейтор рассказал, как продолжил династию пулеметчиков

Спецоперация

29 сентября 2022, 13:40

Российский ефрейтор рассказал, как продолжил династию пулеметчиков

Пулеметчик Роман Атавин рассказал о службе на полях спецоперации

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Российский военнослужащий Роман Атавин заступил на службу. Ефрейтор стал пулеметчиком, как много лет назад его дед и прадед. Он рассказал о своей семье и службе. Видео с интервью опубликовал Telegram-канал «Герои спецоперации Z».

Его дедушка тоже был пулеметчиком и брал Одессу. Он продолжил дело своего отца, который тоже участвовал в боях с этим видом оружия. Таким образом, Роман Атавин стал частью династии пулеметчиков. Он признался, что дедушка дал ему главный совет — не подвести.

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«Страшно не было, но было страшно. Помогало только то, что за спиной товарищ, который всегда тебя поддержит, выручит и вытащит в трудную секунду», — рассказал парень.

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На службе ему также помогают православные молитвы и вера в свое дело.

К службе готовят новых бойцов. Призванных в рамках частичной мобилизации россиян переводят на подготовку в части. Минобороны России показало, как прошла отправка резервистов в Свердловской области, а также процесс обучения на полигоне в Ленобласти.

Специальная военная операция РФ на Украине

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