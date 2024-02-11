Спецоперация 11 февраля 2024, 09:07 Российский дрон «Умка» сбил украинскую «Бабу Ягу» в районе Днепра Командир Якорь: российский дрон «Умка» возле Днепра сбил украинскую «Бабу Ягу» РИА «Новости»

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Российский беспилотник «Умка» в ночном бою сбил тяжелый украинский дрон-бомбардировщик «Баба Яга» на Херсонском направлении. Об этом рассказал РИА «Новости» командир расчета БПЛА группировки войск «Днепр» с позывным Якорь.

«„Баба Яга“ — это дрон, большой дрон. Сельскохозяйственный дрон, который сейчас набирает свою популярность с противоположенной стороны», — сообщил Якорь.

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«Умка» — российский квадрокоптер с тепловизором. Он обнаружил «Бабу Ягу» в ночном небе и сбил с правой стороны Днепра.

Военный рассказал, что воздушные бои между коптерами России и Украины происходят часто. Российские операторы беспилотников, заметив вражеский объект, стараются сбить его с помощью боевого маневрирования.

Якорь также рассказал об одном интересном случае в венной практике. Российским бойцам удалось захватить атаковавший их же украинский дрон-камикадзе типа FPV.

Российская авиация и системы ПВО за неделю уничтожили 488 беспилотников противника в зоне спецоперации. Кроме того, российские военные ликвидировали украинские истребители МиГ-29, Су-25 и 34 ракеты, выпущенные из реактивных систем залпового огня Vampire, HIMARS, «Ураган» и «Ольха.