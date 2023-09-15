Спецоперация 15 сентября 2023, 02:51 Российский дрон со взрывчаткой заставил бежать разведчиков ВСУ Разведгруппа «Ночные охотники» обратила в бегство ДРГ ВСУ в Харьковской области РИА «Новости»

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Разведывательная группа «Ночные охотники» вычислила и обратила в бегство украинскую ДРГ на Купянском направлении в Харьковской области. Как рассказал РИА «Новости» один из российских бойцов, силы ВС РФ сделали это при помощи дрона со взрывчаткой.

Российский боец отметил, что разведгруппа «Ночные охотники» вычислила украинскую ДРГ, в состав которой входило до 10 человек. Затем российские военные подняли дрон со взрывчаткой.

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«Когда они побежали, ударили еще артиллерией. В итоге, бросив раненых, [украинские военные] убежали», — добавил российский боец.

Ранее группа украинских солдат сдалась без боя в плен возле Времевского выступа в Запорожской области. В плен бойцов ВСУ взяли российские военные из отряда «Шторм Z» 40-й бригады морской пехоты ВС России, отметил глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что бойцы ВС России в полную силу используют недостатки украинской обороны, нанося удары с воздуха. Российские силы, как отметили авторы материала со ссылкой на слова солдат ВСУ, терзают украинские войска ударными дронами и управляемыми бомбами.