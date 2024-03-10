Спецоперация 10 марта 2024, 21:43 Российский дрон снял расстрел офицером ВСУ раненого товарища Дрон снял, как офицер ВСУ добил выстрелом раненого товарища Пресс-служба Минобороны

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Российский беспилотник снял кадры, как украинский офицер добивает выстрелом раненого товарища. Видео опубликовали в Telegram-канале «Воин DV».

Оператор FPV-дрона обнаружил солдат ВСУ в окопе под Новомихайловкой. В место дислокации противника полетела граната, один из солдат был ранен. На кадрах видно, как из соседнего окопа вылез офицер и добил раненого из пистолета. После этого он толкнул тело товарища, уронив его на бок.

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Военнослужащий ВСУ записал прощальное послание во время штурма российской армии в Красногоровке. Автор пожаловался, что командование не забирает убитых и раненых, помощи никакой нет, а российские войска продолжают их теснить. Боевик заявил, что «скоро им хана».