Спецоперация 26 марта 2024, 07:56 Российский дрон снял, как ВСУ пытались спрятать тела погибших военных РИА «Новости»: дрон снял попытки ВСУ спрятать тела погибших в лесопосадке РИА «Новости»

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Российский разведывательный дрон снял, как эвакуационная команда Вооруженных сил Украины сбрасывала тела своих же погибших в лесополосе в прифронтовой зоне. Об этом сообщило РИА «Новости».

Источник в российских силовых структурах отметили, что сброс тел сняли на Херсонском направлении. Тогда отечественные бойцы устроили огневой налет по одному из объектов ВСУ.

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Российский разведывательный дрон следил за действиями противника после нанесенного удара.

«Украинские военные эвакуировали из уничтоженного объекта двух раненых — погрузили их в пикап и повезли в тыл. Однако позже пикап сменил курс и заехал в лесополосу», — подчеркнул источник агентства.

Когда машина остановилась, эвакуационная команда ВСУ выгрузила из пикапа двух уже мертвых бойцов и поехала дальше. Так украинская армия пытается скрыть свои потери. Также это поможет избежать выплат денежных компенсаций семьям погибшим, подчеркнул источник агентства.