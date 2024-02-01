01 февраля 2024, 08:28
Российский дрон помог бойцу ВСУ преодолеть минное поле
Российский военный вывел через минное поле решившего сдаться бойца ВСУ
Военнослужащий ВС России с помощью беспилотника вывел через минное поле бойца ВСУ, который решил сложить оружие. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на командира группы 150-й гвардейский дивизии «Южной» группировки с позывным Старший.
По его словам, некоторые украинские военнослужащие сами сдаются в плен. Старший рассказал, что оператор беспилотника направил бойца ВСУ к тропам, которые шли в обход минных заграждений. Он заявил, что в рядах ВСУ к пленным относятся хуже, чем в ВС России.
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«Взять тот же случай с самолетом, который они сбили над Белгородской областью. О какой жалости здесь может идти речь?» — пояснил Старший.
Военно-транспортный самолет Ил-76, который перевозил 65 пленных ВСУ для обмена, разбился недалеко от села Яблоново. Все находившиеся на борту люди, включая российский экипаж, погибли. Следователи установили, что в самолет попала ракета, запущенная со стороны Украины.
Президент Владимир Путин предположил, что Киев пытался спровоцировать Россию на ответные действия после крушения Ил-76. Однако в Москве не идут на провокации, поэтому не собираются бить по гражданским объектам, а только по украинским военным объектам.
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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