Спецоперация 26 февраля 2024, 19:13 Российский дрон «Ланцет» впервые уничтожил в зоне СВО шведскую САУ Archer Mash: ВСУ потеряли полученную от Швеции САУ Archer после удара дрона «Ланцет» Global Look Press

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Беспилотник «Ланцет» вслед за подбитым американским танком Abrams M1 принес действующим в зоне специальной военной операции еще один трофей. На этот раз дрон уничтожил самоходную артиллерийскую установку Archer, которую ВСУ получили от Швеции. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Авторы опубликовали кадры, снятые беспилотником, атаковавшим боевую машину. Но сам момент удара на видео не показали.

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По словам журналистов, шведские самоходные артиллерийские установки считаются самым современным и точным оружием среди европейских стран.

Минобороны Швеции заявляло, что украинские военные получили восемь новых артиллерийских установок для первого использования в условиях реальных боевых действий.

Это второй крупный успех использования ударных дронов российскими военными в зоне проведения специальной военной операции в понедельник, 26 февраля.

Беспилотник «Ланцет» ранее впервые поразил полученный ВСУ американский танк Abrams M1. После удара боевая машина загорелась.

Беспилотники «Ланцет» показали свою эффективность в уничтожении западной бронетехники во время провального контрнаступления ВСУ летом 2023 года. На их счету — сгоревшие немецкие танки Leopard-2A6 и британские сухопутные боевые машины Challenger-2.