Спецоперация 01 августа 2023, 05:56 Российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил танк Leopard и БМП Bradley ВСУ РИА «Новости»

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ВСУ за сутки лишились танка Leopard и боевой машины пехоты (БМП) Bradley. Российские барражирующие боеприпасы «Ланцет» ликвидировали их в районе населенного пункта Работино, заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. Его слова привел ТАСС.

«Барражирующими боеприпасами „Ланцет“ уничтожены танк Leopard и БМП Bradley в районе Работина», — сообщил Чехов.

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В районе Новоданиловки, Малой Токмачки и Орехова бомбардировочно-штурмовая и армейская авиация «Востока» поразили пункты временной дислокации украинских военных, скопления техники и живой силы, отметили «Известия».

В районе населенных пунктов Марфополь и Чаривное мотострелки пресекли деятельность разведывательных групп ВСУ.

Подразделения группировки в течение суток пресекли выдвижение двух групп ВСУ в районе Урожайного. Артиллеристы уничтожили опорный пункт националистов западнее Новодонецкого, а в районе Великой Новоселки российские силы ликвидировали минометный расчет, сообщил Чехов.

Корректируемым снарядом «Краснополь» российские военные уничтожили украинский танк Т-72М1 на Запорожском направлении. Попадание в танк попало на видео. В результате близкого разрыва боекомплект сдетонировал. Это привело к уничтожению танка вместе с экипажем.