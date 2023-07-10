10 июля 2023, 08:44
Российский доброволец рассказал, как над ним издевались в украинском плену и выбивали признание
РИА «Новости»: российский доброволец рассказал, как его избивали в украинском плену
Российский доброволец с позывным «Топаз» рассказал, какие ужасы ему пришлось пережить в украинском плену. Мужчину избивали, угрожали убийством, чтобы он признался репортеру, что российские войска якобы наносят удары по мирному населению Украины. Об этом написало РИА «Новости».
«Топаза» взял в плен на Донецком направлении украинский батальон/
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«Избивали по телу, оно у меня такое желтое стало. По лицу не били, потому что дня через три приехал репортер. Мне командир этого подразделения сказал, как и что говорить. С репортером они были знакомы, видно, что друг друга знают хорошо», — рассказал «Топаз».
Добровольца заставляли говорить, будто российская сторона стреляет по мирным людям, мужчина, якобы видя такой беспредел, решил перейти на сторону Украины. При этом его убеждали, что в России ему жизни больше не будет и он останется в ВСУ.
«Там рядом журналист был, он сказал: „Если ты не скажешь, что тебе говорят, я тебя завалю“», — вспоминал «Топаз».
Выкуп из украинского плена для российских военнослужащих стоил 20 тысяч долларов и не гарантировал сохранение жизни. Киевские боевики в качестве обмена рассматривали только откуп.
После украинский батальон перебросили на другое направление, а «Топаза» и еще одно пленного выпустили в качестве живого щита перед разведывательной группой. Но российскому добровольцу удалось сбежать.
Почти 50 российских военных вернулись на родину из украинского плена. Всем освобожденным оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Ранее «360» публиковал кадры с вернувшимися в Белгородскую область бойцами, они наперебой передавали привет родным и близким, сообщая, что они живы и скоро приедут домой. Самолет с освобожденными из плена российскими военными также приземлился в Подмосковье.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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