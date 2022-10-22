Российский дипломат Стржижовский объяснил, как Запад использует Украину | 360°

Спецоперация 22 октября 2022, 06:00 Российский дипломат Стржижовский объяснил, как Запад использует Украину Российский дипломат Стржижовский: Запад использует Украину в качестве пешки Unsplash

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Независимая Украина не нужна Западу, ее используют в качестве пешки для достижения геополитических интересов, такое мнение выразил советник российского постпредства при ООН Федор Стржижовский. Его слова привел ТАСС.

«Мало у кого вызывает сомнения, что Украина не нужна Западу в качестве суверенного государства, народ которой сам выбирает, как ему развиваться», — сказал дипломат.

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По его словам, в США уже практически не скрывают, что Украина ведет боевые действия «по доверенности». Однако в этот момент гибнут не американцы, а простые украинцы.

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При этом даже в ООН не могут объективно взглянуть на ситуацию. ВСУ в ночь на 21 октября обстреляли мост в Херсоне, что привело к жертвам среди мирного населения. Однако в международной организации никак не отреагировали на инцидент.

На фоне этого Вашингтон продолжает поддерживать Украину, поставляя ракетные системы HIMARS и другое вооружение. Оно используется для обстрелов жилых районов населенных пунктов.