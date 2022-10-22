Российский дипломат Стржижовский призвал ООН отреагировать на удар по мосту в Херсоне | 360°

Спецоперация 22 октября 2022, 05:18 Российский дипломат Стржижовский призвал ООН отреагировать на удар по мосту в Херсоне Российский дипломат Стржижовский призвал ООН отреагировать на удар ВСУ по мосту в Херсоне РИА "Новости"

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В ООН должны отреагировать на обстрел украинскими войсками Антоновского моста в Херсоне, в результате которого погибли четыре человека, в том числе журналист местной телерадиокомпании «Таврия» Олег Клюков, заявил пресс-секретарь российского постпредства при ООН Федор Стржижовский. Его слова передало РИА «Новости».

ВСУ в ночь на 21 октября ударили по мосту в Херсоне. По данным СК России, они применили ракеты HIMARS американского происхождения. В администрации Херсонской области полагают, что украинские военные целенаправленно пытались уничтожить журналистов.

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«Ожидаем незамедлительной и адекватной реакции на произошедшее всех профильных международных институтов и структур, в первую очередь — в системе ООН», — потребовал Стржижовский.

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По его словам, международная организация должна защищать работу сотрудников СМИ, честно выполняющих свои обязанности. Но на практике оказывается, что ООН не служит поставленной цели.

Ранее постпред РФ Василий Небензя заявил о необъективной оценке ООН разрушений гражданских объектов на Украине. По его словам, в организации не замечают последствия обстрелов Донбасса.